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Коммерсантъ FM
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Нижегородская область выпустит три облигационных займа на 37 млрд рублей

В ближайшие три года Нижегородская область планирует разместить три облигационных займа на общую сумму 37 млрд руб. Об этом говорится в проекте поправок в областной бюджет, внесенном на обсуждение областного заксобрания.

По данным областного правительства, в 2025 году Нижегородская область намерена разместить заем на 15 млрд руб., в 2026 — на 7 млрд руб., в 2027 — на 15 млрд руб. Предельный срок размещения каждого займа 7 лет.

Кроме того, в текущем году регион намерен выплатить 11,5 млрд руб. по ранее размещенным ценным бумагам. В 2026 году объем таких выплат составит 7 млрд руб., в 2027 году — 15 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», на обслуживание государственного долга в связи с планируемым выпуском облигаций в бюджет на три года закладывают 9,76 млрд руб.

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