Нижегородская область планирует разместить облигационный заем в середине года

Минфин Нижегородской области планирует разместить облигационный заем на 15 млрд руб. в середине 2025 года. Об этом министр Ольга Сулима сообщила на заседании комитета областного заксобрания по бюджету и налогам 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госпожа Сулима уточнила, что заемные средства планируется привлечь на погашение дефицита бюджета Нижегородской области, который в феврале планируется увеличить на 7,7 млрд руб., до 35,4 млрд руб. «Говорить о процентной ставке, под которую будет размещен заем, сейчас преждевременно. Ставка фондирования будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и рынка. В конце 2024 года 15 российских регионов размещали облигационные займы под 25%-28%», — отметила министр.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025-2027 годах минфин Нижегородской области планирует разместить три облигационных займа на 37 млрд руб. На обслуживание госдолга в связи с выпуском облигаций в областном бюджете предусмотрено 9,7 млрд руб.

Владимир Зубарев