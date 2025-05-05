Экс-главу отдела минэка Республики Алтай осудят за превышение полномочий

Горно-Алтайский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-начальника отдела минэкономразвития Республики Алтай. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в марте 2023-го фигурант дела организовал незаконную передачу земельного участка стоимостью более 2 млн руб. в собственность ООО «НОТУС». Компания получила его без проведения торгов по заниженной цене в размере 15% от кадастровой стоимости. Как пояснили в прокуратуре республики, организация приобрела участок площадью 42 га а 302 тыс. руб.

Ущерб бюджету республики правоохранители оценивают не менее чем в 1,7 млн руб. В марте этого года по решению арбитражного суда Республики Алтай договор купли-продажи участка был признан недействительным, после чего земля был передана в государственную собственность.

Свою вину чиновник отрицает. Как писал «Ъ-Сибирь», бывший глава отдела регионального минэкономразвития был задержан в сентябре 2023 года. Тогда ему предъявили обвинения в получение взятки в размере 8 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ, лишение свободы до 12 лет). Правоохранители считают, что за вознаграждение фигурант дела незаконно оформил в собственность супруги предпринимателя земельный участок площадью 3,5 га. В рамках расследования этого дела также были задержаны несколько сотрудников полиции региона и руководитель коммерческой организации.

Александра Стрелкова