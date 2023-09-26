Глава отдела минэкономразвития Республики Алтай задержан за взятку в 8 млн руб
В Республике Алтай задержали начальника отдела по управлению земельными ресурсами министерства экономического развития и имущественных отношений. Его подозревают в получении взятки.
Также среди задержанных несколько сотрудников полиции региона и руководитель коммерческой организации. Сумма взятки составила 8 млн руб.
«Указанные лица в составе преступной группы получили от предпринимателя взятку за беспрепятственное оформление документов по выкупе земельного участка в собственность», - сообщили в пресс-службе УФСБ республики (цитата по ТАСС).
Уточняется, что фигурантов заключили под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, лишение свободы до 12 лет).