В Ростове на месяц ограничат движение на участке Буденновского проспекта

В Ростове-на-Дону с 11 мая ограничат движение транспорта и пешеходов на участке Буденновского проспекта. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ограничения введут из-за строительно-монтажных работ по адресу проспект Буденновский, 49/97 (ТЦ «Галерея Астор»). Движение перекроют на участке от улицы Максима Горького до строения на проспекте Буденновском, 53.

Работы планируется завершить до 4 июля, к этому же времени восстановят движение на участке.

Ранее сообщалось, что 24 марта в торговом комплексе «Галерея Астор»,произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. Пострадавших в результате случившегося нет.

Мария Хоперская