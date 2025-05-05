Законопроект о новой нарезке одномандатных округов внесен в Госдуму

Депутаты от «Единой России» сегодня, 5 мая, внесли в нижнюю палату парламента законопроект «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы». 25 апреля новую схему округов, которая будет применяться на думских выборах 2026 года, утвердила Центральная избирательная комиссия.

Как ранее сообщал «Ъ», внесение существенных изменений в утвержденную десять лет назад схему нарезки округов потребовалось в связи с присоединением четырех новых субъектов РФ и изменением численности избирателей в 13 «старых» регионах. В результате Москва, Подмосковье и Краснодарский край получили по одному дополнительному округу, в Алтайском крае, Ростовской, Волгоградской и Воронежской областях стало на один округ меньше, а в Забайкалье, Ивановской, Калужской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях два округа были объединены в один. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут суммарно представлены в Думе семью одномандатниками.

Одновременно в ряде регионов изменилась конфигурация существующих округов. Их границы, по подсчетам «Ъ», претерпели существенные изменения в 13 из 72 субъектов, где общее число округов не менялось. Например, в Дагестане и Крыму отказались от так называемой лепестковой нарезки, в Свердловской области новые границы получили пять округов из семи, а в Челябинской области произошла «рокировка» районов между двумя округами. Кроме того, серьезная перекройка границ избирательных округов запланирована в Санкт-Петербурге.

Подробнее о том, что изменилось в новой нарезке в сравнении с предыдущей,— в материале «Округам уточнили границы».

Божена Иванова