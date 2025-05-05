Мэрия Копейска прокомментировала жалобы на реставрацию военного мемориала

В администрации Копейского городского округа прокомментировали ситуацию с жалобой на некачественную реставрацию мемориала «Книга памяти», посвященного ветеранам Великой Отечественной войны. По информации мэрии, в адрес подрядчика —ООО «Агат» — направят претензии, ему нужно будет устранить выявленные недостатки.

В сообщении администрации отмечается, что после празднования Дня Победы мемориал закроют для исправления нарушений. В настоящий момент работы ООО «Агат» по контракту не приняты и не оплачены.

«Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и повторно нанести фамилии и имена участников Великой Отечественной войны уже после праздника»,— добавили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», прокуратура Копейска и управление СКР по Челябинской области начали проверку по публикации о недовольстве местных жителей реставрацией мемориала «Книга памяти». Она была размещена в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации сообщал о неудовлетворительном состоянии мемориала после окончания работ. По его словам, мраморные плиты с выбитыми фамилиями погибших солдат были заменены на гранитные, текст нанесли с помощью краски. Спустя неделю после открытия монумента буквы начали стираться.

На работы из местного бюджета было направлено 7 млн руб. Самарское ООО «Агат» реставрировало мемориал с 3 сентября 2024-го по 18 апреля 2025 года.