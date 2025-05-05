Прокуратура Копейска проверит жалобы местных жителей на реставрацию мемориала

В Копейске прокуратура организовала проверку по публикациям местных жителей в социальных сетях о некачественной реставрации мемориала «Книга памяти», посвященного ветеранам Великой Отечественной войны. Правоохранители оценят действия органов местного самоуправления и исполнителя работ, сообщает пресс-служба надзорного органа Челябинской области.

Публикация с критикой результатов реставрации памятника была размещена в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор сообщал о неудовлетворительном состоянии мемориала после окончания работ. По его данным, мраморные плиты с выбитыми фамилиями погибших солдат были заменены на гранитные, текст нанесли с помощью краски. Спустя неделю после открытия монумента буквы начали стираться.

После проверки прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования. Кроме того, доследственные мероприятия также проводит управление СК РФ по Челябинской области по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 293 УК РФ (халатность).

По информации газеты «Копейский рабочий» (официальный печатный орган мэрии Копейска), реконструкция мемориала началась 3 сентября прошлого года. На нее было выделено 7 млн руб. из местного бюджета. Исполнителем работ стало ООО «Агат». Реконструкция завершилась 18 апреля этого года. Отмечается, что фамилии нанесены с помощью пескоструйной обработки, после чего надписи должны были дополнительно окрасить и покрыть защитным слоем.