Россельхознадзор выявил в масле и сметане ООО «Курское молоко» кишечную палочку

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в ходе проверки по требованию региональной прокуратуры выявило нарушения в продукции ООО «Курское молоко». Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в образцах сливочного масла марки «Лето Близко» с массовой долей жира 82,5% и «Время му» с массовой долей жира 72,5%, а также сметаны «Лето Близко» (15%) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Ведомство аннулировало у «Курского молока» ветеринарные сертификаты на партии продукции весом 792 кг. По данным ФГИС «Меркурий», продукция поступила в магазины Курской области — в них разослали письма об исключении из оборота несоответствующей продукции.

Россельхознадзор вынес постановление о назначении ООО «Курское молоко» административного штрафа за нарушение требований техрегламентов с причинением вреда (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, до 600 тыс. руб. штрафа). Кроме того, компании выдали предписание об устранении нарушений.

В конце февраля сообщалось, что в твороге ООО «Курское молоко» также выявили несоответствие техрегламенту. Речь шла об использовании микробной трансглутаминазы. В ведомстве поясняли, что на сегодня трансглутаминаза отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок.

По данным Rusprofile, ООО «Курское молоко» зарегистрировано в Курске в 2005 году для производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Через ряд юрлиц контролируется Романом Колесниченко, гендиректором Александром (Романовичем) Колесниченко и Еленой Колесниченко. По собственным данным, недавно компания запустила новый молокоперерабатывающий цех за 120 млн руб. для переработки 90 т молока за одну смену. Производит продукцию под брендами «Лето близко», «Белая слобода», «Вкусберри», «Время му» и другими. Выручка в 2024 году составила 2,3 млрд руб. (рост 18% год к году), чистая прибыль — 3,5 млн руб. (падение на 89%).

Егор Якимов