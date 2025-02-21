В твороге ООО «Курское молоко» выявили несоответствие техрегламенту

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило, что продукция ООО «Курское молоко» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Речь идет об использовании микробной трансглутаминазы — производимого с использованием мутантных микроорганизмов фермента, который изменяет структуру белков. В ведомстве пояснили, что на сегодня трансглутаминаза отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок. Компании выдано требование в рамках 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пробы были переданы управлению в рамках проверки ООО «Курское молоко», проведенной прокуратурой Железнодорожного административного округа Курска в январе 2025 года. Исследование проводил подведомственный Россельхознадзору орловский филиал ФГБУ ВНИИЗЖ. Микробная трансглутаминаза была обнаружена в образцах творога рассыпчатого «Лето Близко» с массовой долей жира 9% и с массовой долей жира 5%, выработанных 20 января. О результатах исследования проинформировали управление Роспотребнадзора по Курской области и облпрокуратуру.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Курское молоко» зарегистрировано в Курске в 2005 году для производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Через ряд юрлиц онтролируется Романом Колесниченко, гендиректором Александром (Романовичем) Колесниченко и Еленой Колесниченко. По собственным данным, недавно компания запустила новый молокоперерабатывающий цех за 120 млн руб. для переработки 90 т молока за одну смену. Производит продукцию под брендами «Белая слобода», «Вкусберри», «Время му» и другими. Выручка в 2023 году составила 1,9 млрд руб. (рост 10,4% год к году), чистая прибыль — 40,7 млн руб. (45,1%).

Мария Старикова