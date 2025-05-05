«Почта Банк» признали нарушителем при обзвоне нижегородских должников

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность действий управления ФССП по Нижегородской области, которое оштрафовало на 150 тыс. руб. АО «Почта Банк», признав его виновным в нарушении ФЗ-230 о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Выяснилось, что, добиваясь в 2024 году возврата просроченных кредитов, сотрудники банка в Нижегородской области неправомерно звонили по телефонам родственникам должников, без их согласия. Кроме того, в телефонных контактах с самими должниками их не предупреждали о записи разговора, также в нарушение законодательства им не разъясняли структуру имеющейся задолженности. «Почта Банк» был не согласен с постановлением нижегородского УФССП, но суд решил, что вина финансовой организации доказана, а отягчающим обстоятельством является повторное совершение однородных правонарушений.

Видимо, жалобы на «Почта Банк» дошли до федеральных властей — как следует из решения, внепланово проверить обособленное нижегородское подразделение банка судебным приставам поручил зампред правительства РФ и руководитель его аппарата Дмитрий Григоренко.

Иван Сергеев