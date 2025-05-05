Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на треть после праздников

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 29,1% ниже показателей предыдущей недели, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение заболеваемости связывают с длинными первомайскими выходными. При этом, текущий уровень заболеваемости на 17,1% выше среднего многолетнего уровня, а 56,7% заболевших — дети.

По данным лабораторного мониторинга, доминирует риновирус. Обнаружены вирусы гриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня отмечена в Невьянске, ЗАТО Свободном и Первоуральске. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 9,7 тыс. случаев ОРВИ, что на 24% ниже прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 15,7%.

Ранее в Свердловской области за неделю с 21 по 27 апреля было зарегистрировано 28 тыс. случаев, что на 7,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в ЗАТО Свободном, Невьянске и Первоуральске.

Полина Щуцкая