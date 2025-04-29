Число заболевших ОРВИ в Свердловской области снизилось на 7,8%

В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона. С 21 по 27 апреля зарегистрировано 28 тыс. случаев, что на 7,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей, однако это на 19,6% выше среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство заболевших — дети, они составляют 60,8% от общего числа случаев заболевания. Лабораторные данные показывают, что доминирующим является вирус гриппа. Также выявлены риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы и другие.

Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в ЗАТО Свободном, Невьянске и Первоуральске. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ, что на 5,9% меньше по сравнению с прошлой неделей, но на 23,4% выше среднего многолетнего уровня.

Напомним, в середине апреля в Свердловской области зафиксировали 32 тыс. случаев ОРВИ, в Екатеринбурге — 14,5 тыс. случаев. Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдалась в ЗАТО Свободном, Кировграде, Сухом Логе и Сысерти.

Ирина Пичурина