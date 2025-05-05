Акции СМЗ, купленные на Мосбирже, останутся у владельцев

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции об изъятии акций у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Иск прокуратуры удовлетворен лишь к части акционеров. Исключение составили миноритарии, которые смогли доказать, что приобрели акции на организованных торгах. Таких, по данным «Мосбиржи», более 1,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Первая инстанция установила, что имущество Соликамского магниевого завода было приватизировано в 1992 году незаконно, без согласия уполномоченного госоргана. Ответчиками по делу стали более 2,1 тыс. физических и юридических лиц. С решением не согласны как ряд акционеров, так и Центробанк и ПАО «Мосбиржа». Последние считают, что изымать акции у владельцев, которые купили их на организованных торгах, не позволяет закон.

В ходе апелляционных слушаний в декабре 2024 года представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что государство в лице ПАО «Росатом» готово предоставить материальное возмещение физлицам, которые добросовестно приобрели акции.