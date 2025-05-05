Акции СМЗ, купленные на Мосбирже, останутся у владельцев
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции об изъятии акций у миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Иск прокуратуры удовлетворен лишь к части акционеров. Исключение составили миноритарии, которые смогли доказать, что приобрели акции на организованных торгах. Таких, по данным «Мосбиржи», более 1,5 тыс. человек.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Первая инстанция установила, что имущество Соликамского магниевого завода было приватизировано в 1992 году незаконно, без согласия уполномоченного госоргана. Ответчиками по делу стали более 2,1 тыс. физических и юридических лиц. С решением не согласны как ряд акционеров, так и Центробанк и ПАО «Мосбиржа». Последние считают, что изымать акции у владельцев, которые купили их на организованных торгах, не позволяет закон.
В ходе апелляционных слушаний в декабре 2024 года представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что государство в лице ПАО «Росатом» готово предоставить материальное возмещение физлицам, которые добросовестно приобрели акции.