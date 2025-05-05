Ярославское министерство лесного хозяйства возглавила Наталья Беляева

Исполняющей обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области назначена Наталья Беляева. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Она закончила Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию, имеет два высших образования. По словам губернатора, ранее работала в органах федеральной власти и местного самоуправления.

«Зарекомендовала себя как хороший организатор и управленец»,— уточняет губернатор.

Ранее пост министра покинула Ирина Гукасян. Кроме того, возглавляющая с 2024 года областную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева избавилась от приставки исполняющей обязанности и вступила в должность начальника службы.

Алла Чижова