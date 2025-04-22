И.о. министра лесного хозяйства области подтвердила свой уход

И.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян подтвердила свой уход с поста. Ее видеообращение опубликовано в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природопользования ЯО Фото: Министерство природопользования ЯО

«Хотела чисто по-человечески к вам обратиться, попрощаться, потому что сегодня я последний день на работе. Вам большое спасибо за поддержку, за уважение. Я это очень ценю»,— обратилась госпожа Гукасян к своим коллегам.

Ранее в правительстве области поясняли, что Ирина Гукасян ушла на больничный, в связи с этим обязанности министра начала исполнять Наталия Милкина, работающая в должности заместителя министра. Согласно данным kartoteka.ru, госпожа Милкина является и.о. министра с 17 апреля. Ирина Гукасян занимала пост руководителя министерства с октября 2024 года.

Алла Чижова