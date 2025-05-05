За год парк электротакси в Нижегородской области вырос на 9%

По количеству электромобилей в такси Нижегородская область лидирует среди других субъектов России. Об этом говорится в рейтинге, который подготовил Международный Евразийский форум «Такси» (МЕФТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным МЕФТ, в 2024 году в регионе работали 385 электротакси. Сейчас в службах насчитываются уже 420 электромобилей. На втором месте Санкт-Петербург (300 электромобилей), Московская область (242 шт.), Краснодарский край (215 шт.), Москва (159 шт.). В Ивановской области и республике Башкортостан в такси задействовано по 100 электромобилей в каждом субъекте.

Минимальное количество электромобилей в такси (1 автомобиль) задействовано в Кировской области.

Ранее председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян рассказал РИА «Новости», что по количеству зарядных станций для электромобилей самыми развитыми среди российских регионов остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Иркутская и Ростовская области. По данным эксперта, в Нижегородской области насчитывает 182 электрозарядных станции. При этом общее количество электромобилей, включая такси, составляет 1648 единиц.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в 2023 году Нижегородская область стала первым регионом, где появился автопарк электромобилей-такси. Тогда на маршруты вывели 180 электрокаров. Также в Нижегородской области с 2023 года реализуется программа развития городского электротранспорта, по которой субсидируется строительство зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей.

Анастасия Титова