Президент Кубы осудил санкции Запада против Кубы и России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил односторонние принудительные меры, которые страны Запада используют в отношении Гаваны и Москвы. Об этом кубинский лидер сказал на встрече с с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Смольном. Господин Бермудес подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами станет поддержкой для Кубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня мы вместе с вами говорили о той осаде, которой подвергается Куба со стороны США. Установление принудительных мер, ужесточение блокады приводят к огромным лишениям и дефициту в части продуктов питания, электроэнергии, лекарственных препаратов и другому негативному воздействию на экономику и социальную жизнь страны»,— сказал господин Бермудес. При этом он подчеркнул, что его страна не сдастся и не даст себя оскорблять.

«Мы вновь выражаем наше осуждение против односторонних принудительных мер, санкций, которые вводит Запад в отношении России»,— добавил кубинский лидер.

Президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его визит проходит по приглашению президента Владимира Путина. В феврале 2024 года с визитом на Кубе побывал глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда в беседе со своим кубинским коллегой он также осудил экономическую и финансовую блокады Кубы со стороны США.

О визите главы МИД РФ на Кубу — в материале «Ъ» «Сергей Лавров окунулся в Карибский бассейн».

Анастасия Домбицкая