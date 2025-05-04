В Петербург прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Петербург. В аэропорту Пулково его встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес (слева) и губернатор Петербурга Александр Беглов (справа).

Фото: Пресс-служба Смольного Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес (слева) и губернатор Петербурга Александр Беглов (справа).

Фото: Пресс-служба Смольного

Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Кубинский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь его прибытия в Петербург прозвучали гимны РФ и Республики Куба.

«Для нас очень важно, что Ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории»,— сказал господин Беглов.

Губернатор также подчеркнул, что среди защитников Ленинграда были кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. «Они — наши герои»,— добавил Александр Беглов.

Кроме того, в рамках своего визита Мигель Диас-Канель Бермудес проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга по вопросам двустороннего сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования и других областях.

Ранее губернатор Беглов заявлял, что впервые казаки Северо-Запада пройдут парадным строем по Дворцовой площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Астанина