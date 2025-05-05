ФК «Урал» усомнился в беспристрастности судей матча против «Родины»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» призвал руководство Российского футбольного союза (РФС) и Первой лиги провести независимое расследование с привлечением компетентных органов по вопросу об объективности арбитров в матче против московской «Родины». Заявление опубликовано в Telegram-канале команды.

4 мая «Родина» дома со счетом 3:2 обыграла «Урал» в матче 31-го тура Первой лиги. На 90-й минуте встречи, при счете 2:2, нападающий «Урала» Евгений Марков забил гол. Однако VAR определил, что перед взятием ворот его одноклубник Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной. Мяч не был засчитан, в ворота «Урала» был назначен пенальти. Папа Гуйе не сумел его реализовать, но вывел «Родину» вперед после добивания. Всего в матче было назначено четыре пенальти, три из которых в ворота екатеринбуржцев.

В «Урале» назвали решения о пенальти «беспрецедентным событием». Клуб призвал руководство РФС и Первой лиги разобраться, являются ли «указанные моменты» следствием «ошибок или предвзятости», а также «кому выгодно и кто может стоять за скандалом». Президент клуба Григорий Иванов в разговоре с «РИА Новости» допустил, что судьи могли действовать несамостоятельно: «В голову приходят мысли о третьих лицах. Не буду говорить, кто и что, потому что у меня нет фактов, но предположение такое у меня есть».

Помимо этого в клубе усомнились в квалификации судей в поле и указали на несовершенства работы системы VAR: «Нормально ли, что арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать? Почему система VAR есть лишь на трех стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?»

«Урал», вылетевший из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона, занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. От четвертой строчки, позволяющей принять участие в переходных матчах за выход в элитный дивизион, команду отделяет шесть очков.

Роман Левищев