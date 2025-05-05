Ярославскую область ждут майские заморозки

В Ярославской области в утренние и ночные часы 6 и 7 мая прогнозируются заморозки. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Температура воздуха опустится до -2 градусов. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 7 по 10 мая в городе прогнозируются небольшие дожди, дневная температура воздуха в эти дни не поднимется выше +11°C.

В норму температура воздуха в Центральной России вернется только в середине мая, говорится в сообщении «Метеовестей».

Алла Чижова