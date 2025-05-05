В Ярославле 9 мая будет дождь

В Ярославле с 7 по 10 мая прогнозируются небольшие дожди, температура воздуха в эти дни не поднимется выше +11°C. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня в городе будет самый теплый день недели — +14°C, временами небольшие дожди. Во вторник облачно, но без осадков и +12°C. В среду прогнозируется +11°C и дождь. В четверг будет +10°C и дождь.

В пятницу, 9 мая, также ожидается +10°C, дождь и будет облачно. В субботу немного прояснится и потеплеет только до +11°C, ожидаются осадки. В воскресенье — без дождя и +12°C.

По ночам температура воздуха будет варьироваться от 0 до +3°C.

Алла Чижова