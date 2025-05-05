Куба прорабатывает запуск авиасообщения с Санкт-Петербургом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Господин Бермудес сообщил, что рассматриваются варианты установления прямого авиасообщения между Питером и Гаваной.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялась международная туристическая выставка на Кубе. По его словам, кубинские власти прорабатывают «обмены в туристической сфере», чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали в страну. «Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение в июле 2023 года. В сентябре 2024 года Минтранс России сообщал, что ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки, с Кубой и «на других направлениях». Примерные сроки запуска рейсов в ведомстве не приводили.

Президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Его визит проходит по приглашению президента Владимира Путина. Кремль анонсировал приезд на парад Победы более 20 глав государств и правительств.