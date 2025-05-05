Президент FIA срывает крышу

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем заявил, что выступает за отмену правила, ограничивающего траты команд «Формулы-1». По словам главы FIA, он просто не видит смысла в сохранении потолка расходов. Интересно, что еще три года назад господин бен Сулайем выступал в роли активного сторонника ограничений на расходы. Теперь же он считает, что они лишь создают FIA ненужные проблемы. Отчасти глава федерации прав: потолок вводился с целью уравнять шансы команд, но она так и не была достигнута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIA Мохаммед бен Сулайем

Фото: Marco Bello / Reuters Президент FIA Мохаммед бен Сулайем

Фото: Marco Bello / Reuters

В минувший уикенд по ходу Гран-при Майами президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что выступает против сохранения в «Формуле-1» ограничений бюджетов команд. Вообще-то главу федерации спрашивали не об этом. Его просили прокомментировать слова генерального директора McLaren Зака Брауна, предложившего ввести правило, согласно которому команды смогут подавать жалобы друг на друга только при условии уплаты пошлины. Он также предложил привязать ее размер к бюджету «конюшни».

Господин Браун, команда которого столкнулась с подозрениями в нарушении регламента (в Red Bull не исключают, что «оранжевые» заливают в задние колеса воду, что якобы и объясняет куда меньшую, чем у соперников, деградацию шин), полагает, что перспектива потери пошлины заявителем, в случае если его обвинения не подтвердятся, снизит частоту подачи необоснованных протестов. Ничего, по сути, нового — такая схема активно и широко используется во многих странах при рассмотрении коммерческих споров. Однако президент FIA, начав с того, что в целом поддерживает идею Зака Брауна, сначала выразил сомнение в том, что размер пошлины следует привязать к бюджету «конюшни», а потом и вовсе заявил, что просто не видит смысла в сохранении потолка расходов.

«Я смотрю на правило об ограничении расходов и вижу, что оно лишь создает FIA проблемы. Смысла в его сохранении я не усматриваю. Вообще!» — сказал Мохаммед бен Сулайем.

Ограничение на расходы команд было согласовано еще в 2019 году, когда FIA руководил один из наиболее авторитетных гоночных менеджеров в истории Жан Тодт (именно в годы, когда француз был боссом Ferrari, легендарный Михаэль Шумахер принес «Скудерии» пять титулов подряд — непревзойденный рекорд). Было решено, что новый режим вступит в силу в 2021 году, а потолок составит $175 млн (целевым показателем Жан Тодт считал достижение со временем отметки $120 млн). Правда, будет он не жесткий — из-под учета были выведены расходы команд на зарплаты гонщиков, руководителей и ключевых технических сотрудников. Однако после того, как в 2020-м мир погрузился в пучину пандемии COVID-19 и доходы спортивной индустрии снизились, было решено урезать лимит до $140 млн. На этой отметке он остается и поныне.

Когда лимит вводился, казалось, что он действительно способен спасти «Формулу-1» от ее извечной проблемы — предсказуемости гонок. Примеров — масса. Не нужно даже глубоко закапываться в историю, достаточно посмотреть на исходы чемпионатов мира начиная с 2000 года. За четверть века было отмечено сразу несколько «эпох» многолетнего доминирования одного гонщика или одной команды. Упомянутый Шумахер брал титулы с 2000 по 2004 год, Себастьян Феттель принес Red Bull четыре чемпионства подряд в период с 2010 по 2013 год. Льюис Хэмилтон, выступая за Mercedes, стал чемпионом мира шесть раз (2014–2015, 2017–2020), а в 2016-м победителем первенства был напарник британца по команде Нико Росберг.

Вроде бы в 2021-м, когда потолок заработал, должно было что-то измениться. Но нет, чемпионаты мира 2021–2024 годов выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull (в 2023-м из 22 гонок он первенствовал в 19!). Ну а в этом сезоне нет равных гонщикам McLaren — на воскресном Гран-при Майами Оскар Пиастри и Ландо Норрис (они одержали пять побед на шести состоявшихся этапах) вновь выдали победный дубль. При этом отрыв победителя от финишировавшего на третьем месте Джорджа Расселла (Mercedes) превысил 37 секунд.

Учитывая сказанное, нужно признать, что Мохаммед бен Сулайем как минимум отчасти прав, когда говорит о бессмысленности финансовых ограничений.

Другое дело, что для того, чтобы прийти к этой мысли, ему потребовался почти весь его президентский срок. На пост он был избран в конце 2021 года. В начале 2023-го, комментируя наказания, назначенные FIA за нарушения ограничений, допущенные в 2002 году (Red Bull был уличен в перерасходе $1,8 млн, за что получил штраф в размере $7 млн), он отметил: «Могу сказать, что потолок работает. Команды теперь понимают, что FIA наблюдает и контролирует. Это наша обязанность и ответственность».

Александр Петров