Ярослав Гладышев загладил удаление

В заключительном матче 27-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде победило «Крылья Советов» — 3:1. Это была первая игра бело-голубых после недавнего увольнения чешского специалиста Марцела Лички и дебют Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Теперь «Динамо» отстает лишь на одно очко от занимающего четвертое место «Спартака» и на два от замыкающего тройку ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок команды «Динамо» Ярослав Гладышев во время заключительного матча 27-го тура чемпионата России Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Крылья Советов» Иван Олейников (слева) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Крылья Советов» Кирилл Печенин (справа) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Вратарь команды «Динамо» Андрей Лунев (слева) и игрок команды «Крылья Советов» Иван Олейников Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Динамо» Хуан Хосе Касерес (слева) и игрок команды «Крылья Советов» Антон Зиньковский Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 5 Игрок команды «Динамо» Ярослав Гладышев во время заключительного матча 27-го тура чемпионата России Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Крылья Советов» Иван Олейников (слева) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Крылья Советов» Кирилл Печенин (справа) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Вратарь команды «Динамо» Андрей Лунев (слева) и игрок команды «Крылья Советов» Иван Олейников Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Игрок команды «Динамо» Хуан Хосе Касерес (слева) и игрок команды «Крылья Советов» Антон Зиньковский Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Хотя «Динамо» рассталось с Марцелом Личкой, отреагировав таким образом на вылет из Кубка России после поражения от «Спартака», в чемпионате оно по-прежнему сохраняло шансы на бронзу. Более того, прямые конкуренты сделали их более осязаемыми, потеряв очки в 27-м туре. До тех же красно-белых было четыре пункта, а до ЦСКА — пять.

Чтобы подобраться к ним, требовалось победить «Крылья Советов», что выглядело весьма непросто. Самарцы весной наконец расправили свои крылья и не проигрывали пять туров подряд, а их нападающий Иван Сергеев забил в них шесть голов. Но и у москвичей нашелся завершитель атак в лице Ярослава Гладышева, который уже превзошел по результативности в нынешнем чемпионате травмированного Константина Тюкавина. Естественно, исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев рассчитывал на него и вообще не стал передергивать стартовый состав, разве что добавив в него осевшего на скамейке запасных Муми Нгамалё. Ну и еще пришлось обойтись без центрального защитника Фабиана Бальбуэны, отсутствовавшего по состоянию здоровья, а также дисквалифицированного опорника Даниила Фомина.

Тренерское чутье не подвело Гусева, и уже на второй минуте именно Нгамалё открыл счет, поразив пустые ворота после сольного прохода в штрафную площадь Гладышева, который перед прострелом играючи накрутил двух оппонентов.

Вскоре Гладышев угрожал сам, снова создав остроту с правого фланга, и «Крылья» выручил голкипер Сергей Песьяков. Нападающий, которому как раз 5 мая исполнилось 22 года, и дальше был на виду, при этом опасного Сергеева гости держали под строгим контролем. А в середине первого тайма они еще и чуть не заработали пенальти, когда Дмитрий Скопинцев пошел в обводку против двух самарцев на входе в штрафную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Крылья Советов»—«Динамо» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 6 Матч между командами «Крылья Советов»—«Динамо» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Но VAR все-таки определил, что динамовца сбили за ее пределами, а затем тот отличился уже со знаком «минус». Хозяева убежали в контратаку, и Скопинцев, пытаясь прервать передачу Ивана Олейникова на Сергеева, послал мяч в собственные ворота. До перерыва еще запомнился тонкий пас Нгамалё на Бителлу, после которого бразилец технично бил в дальний угол, но Песьяков ногой парировал удар.

Так «Крылья» без единого удара в створ добились ничьей, а в дебюте второго тайма буквально из ничего они получили и численное преимущество.

VAR обратил внимание на отмашку Хорхе Карраскаля в неигровом контакте с Сергеем Бабкиным и рекомендовал арбитру Евгению Буланову предъявить ему прямую красную карточку. Динамовцы были в корне не согласны со столь жестким вердиктом, тем не менее смогли направить эмоции в правильное русло.

Через считаные минуты после удаления колумбийца Гладышев снова вывел их вперед, заколотив гол-красавец из-за штрафной. Потом москвичи уже в основном обороняли этот результат, и наступило время их вратаря Андрея Лунева. А когда и он не потащил удар головой Дмитрия Цыпченко, спасла перекладина. Но в концовке опять все решил Гладышев, оформивший дубль и достигший отметки в десять забитых мячей. Правда, в том эпизоде нужно отметить за хороший пас, а также за то, что не попал в офсайд, и Данила Глебова.

«Динамо» одержало яркую победу в меньшинстве — 3:1, с 50 очками вплотную приблизившись к «Спартаку» и ЦСКА.

Александр Ильин