Ярослав Гладышев загладил удаление
Нападающий «Динамо» принес команде важную победу в премьер-лиге
В заключительном матче 27-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде победило «Крылья Советов» — 3:1. Это была первая игра бело-голубых после недавнего увольнения чешского специалиста Марцела Лички и дебют Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Теперь «Динамо» отстает лишь на одно очко от занимающего четвертое место «Спартака» и на два от замыкающего тройку ЦСКА.
Хотя «Динамо» рассталось с Марцелом Личкой, отреагировав таким образом на вылет из Кубка России после поражения от «Спартака», в чемпионате оно по-прежнему сохраняло шансы на бронзу. Более того, прямые конкуренты сделали их более осязаемыми, потеряв очки в 27-м туре. До тех же красно-белых было четыре пункта, а до ЦСКА — пять.
Чтобы подобраться к ним, требовалось победить «Крылья Советов», что выглядело весьма непросто. Самарцы весной наконец расправили свои крылья и не проигрывали пять туров подряд, а их нападающий Иван Сергеев забил в них шесть голов. Но и у москвичей нашелся завершитель атак в лице Ярослава Гладышева, который уже превзошел по результативности в нынешнем чемпионате травмированного Константина Тюкавина. Естественно, исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев рассчитывал на него и вообще не стал передергивать стартовый состав, разве что добавив в него осевшего на скамейке запасных Муми Нгамалё. Ну и еще пришлось обойтись без центрального защитника Фабиана Бальбуэны, отсутствовавшего по состоянию здоровья, а также дисквалифицированного опорника Даниила Фомина.
Тренерское чутье не подвело Гусева, и уже на второй минуте именно Нгамалё открыл счет, поразив пустые ворота после сольного прохода в штрафную площадь Гладышева, который перед прострелом играючи накрутил двух оппонентов.
Вскоре Гладышев угрожал сам, снова создав остроту с правого фланга, и «Крылья» выручил голкипер Сергей Песьяков. Нападающий, которому как раз 5 мая исполнилось 22 года, и дальше был на виду, при этом опасного Сергеева гости держали под строгим контролем. А в середине первого тайма они еще и чуть не заработали пенальти, когда Дмитрий Скопинцев пошел в обводку против двух самарцев на входе в штрафную.
Но VAR все-таки определил, что динамовца сбили за ее пределами, а затем тот отличился уже со знаком «минус». Хозяева убежали в контратаку, и Скопинцев, пытаясь прервать передачу Ивана Олейникова на Сергеева, послал мяч в собственные ворота. До перерыва еще запомнился тонкий пас Нгамалё на Бителлу, после которого бразилец технично бил в дальний угол, но Песьяков ногой парировал удар.
Так «Крылья» без единого удара в створ добились ничьей, а в дебюте второго тайма буквально из ничего они получили и численное преимущество.
VAR обратил внимание на отмашку Хорхе Карраскаля в неигровом контакте с Сергеем Бабкиным и рекомендовал арбитру Евгению Буланову предъявить ему прямую красную карточку. Динамовцы были в корне не согласны со столь жестким вердиктом, тем не менее смогли направить эмоции в правильное русло.
Через считаные минуты после удаления колумбийца Гладышев снова вывел их вперед, заколотив гол-красавец из-за штрафной. Потом москвичи уже в основном обороняли этот результат, и наступило время их вратаря Андрея Лунева. А когда и он не потащил удар головой Дмитрия Цыпченко, спасла перекладина. Но в концовке опять все решил Гладышев, оформивший дубль и достигший отметки в десять забитых мячей. Правда, в том эпизоде нужно отметить за хороший пас, а также за то, что не попал в офсайд, и Данила Глебова.
«Динамо» одержало яркую победу в меньшинстве — 3:1, с 50 очками вплотную приблизившись к «Спартаку» и ЦСКА.
Двадцать седьмой тур
«Крылья Советов»—«Динамо» 1:3
Скопинцев, 31 (автогол) — Нгамалё, 2; Гладышев, 55, 82. Удаление: Карраскаль («Динамо»), 49.
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 18 7 2 54:21 61
2. «Зенит» 17 6 4 53:18 57
3. ЦСКА 15 7 5 42:19 52
4. «Спартак» 15 6 6 49:23 51
5. «Динамо» (М) 14 8 5 57:31 50
6. «Локомотив» 13 7 7 44:38 46
7. «Рубин» 11 6 10 35:40 39
8. «Ростов» 10 8 9 40:40 38
9. «Акрон» 9 5 13 34:47 32
10. «Крылья Советов» 8 6 13 33:43 30
11. «Динамо» (Мх) 6 9 12 25:32 27
12. «Химки» 5 10 12 31:48 25
13. «Ахмат» 4 12 11 24:41 24
14. «Нижний Новгород» 6 5 16 21:49 23
15. «Оренбург» 4 6 17 24:49 18
16. «Факел» 2 10 15 12:39 16