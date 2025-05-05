Дорожники Ленобласти показали процесс капремонта моста-гиганта через Усть-Лугу

В Кингисеппском районе Ленинградской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста-гиганта через реку Усть-Луга. В комитете по дорожному хозяйству областного правительства показали процесс на фото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Как отмечается в сообщении, в настоящий момент на объекте ведется подготовка к строительству временного моста, который должен появиться в июле. После этого на него перезапустят движение, которое будет реверсивным. В дальнейшем подрядчик займется демонтажем старой переправы и строительством новой.

Работы на мосту ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Полностью проект планируется реализовать в 2026 году, отметили в правительстве Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге дорожники также показали ход капремонта Троицкого моста в центре города. Там завершили обустройство дорожного покрытия левой полосы.

Андрей Цедрик