Минпром РФ открыл торги на стройку полигона для захоронения отходов в Камбарке

На строительство полигона для захоронения отходов в Камбарке в рамках «ликвидационных мероприятий на объекте по уничтожению химоружия» направят 1,1 млрд руб. Соответствующие торги открылись на портале госзакупок 29 апреля. Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По копии контракта, рабочая документация будет разработана до сентября 2025 года. Мощность полигона составит 80,5 тыс. тонн. Объект представляет собой бункер захоронения отходов площадью застройки 18,6 тыс. кв. м и навес промежуточного складирования и сортировки отходов — 1,7 тыс. кв. м. Полигон должны возвести до конца 2026 года на ул. Пикалова. Подрядчика определят 20 мая 2025 года.

В июне 2019 года «Ъ-Удмуртия» писал, что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии намерены перепрофилировать в комплекс по переработке опасных отходов. Тогда запуск предприятия ожидался не ранее 2023 года. В январе срок сдачи объекта был перенесен на июнь 2024 года. На организацию «экотехнопарка» планировалось выделить более 17,7 млрд руб.

В марте 2025 года Камбарский райсуд признал проект завода по утилизации отходов в камбарке соответствующим требованиям Росприроднадзора.