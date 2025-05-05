В Подмосковье завершены основные работы по восстановлению электричества

Энергетики «Россетей» возобновили подачу электричества в более 800 населенных пунктов Подмосковья, затронутых циклоном в ночь с 1 на 2 мая. На севере региона восстановлено электроснабжение в округах Пушкинский, Мытищи, Сергиево-Посадской, а также в Клину и Талдомском.

На западе и северо-западе Подмосковья напряжение подано на все энергообъекты. В Истре и Рузском энергетики переводят потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. Восстановление электроснабжения продолжается в Солнечногорске и Дмитровском городском округе.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия: ливень, ураганный ветер с порывами до 17 м/с. Единичные повторные нарушения электроснабжения связаны с новыми падениями деревьев из-за пределов охранных зон линий электропередачи из-за шквалистого ветра. Их энергетики устраняют в оперативном режиме»,— говорится в Telegram-канале «Россетей».

На данный момент энергетики отрабатывают заявки в потребительской сети 0,4 кВ. Среди них — садовые и дачные товарищества, в которых подача электричества реализуется в основном через собственные электросети.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Подмосковье погружалось в праздничную тьму».