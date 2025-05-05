Футболист Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из «Ливерпуля»

Английский защитник Трент Александер-Арнольд покидает «Ливерпуль», сообщает пресс-служба клуба. Его контракт с командой истекает 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

«Я провел здесь всю жизнь — от академии до первой команды. Моей целью было сосредоточиться на общем — завоевании 20-го титула. Теперь пришло время для нового вызова, выхода из зоны комфорта. Поддержка и любовь, которые я чувствовал от всех внутри и вне клуба, останутся со мной навсегда. Я навсегда останусь в долгу перед вами всеми»,— заявил футболист.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Александер-Арнольд на правах свободного агента перейдет в мадридский «Реал». Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Всю карьеру 26-летний Трент Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль», в составе которого провел 352 матча. На его счету 23 гола за команду. Англичанин является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по разу становился обладателем Суперкубка UEFA, Кубка и Суперкубка Англии. Также он два раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

Таисия Орлова