В Нижнем Тагиле на ликвидацию незаконных свалок потратят до 10 млн руб.
В Нижнем Тагиле на вывоз несанкционированного мусора потратят до 10 млн руб., следует из лота на сайте Госзакупок. В закупке указано, что итоговая сумма контракта зависит от количества поставленных услуг, но не может быть больше указанной в лоте.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Подрядчик должен будет расчистить указанную площадь бульдозерами, очистить ее от мусора и погрузить его в машины, затем вывезти его и разместить на свалке. Контракт заключается до конца 2025 года.
Закупка была размещена 28 апреля, заявки принимаются до 12 мая. Итоги будут подведены администрацией Нижнего Тагила 14 мая.
Ранее в Нижнем Тагиле начали поиск подрядчика для строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской. Проект обойдется администрации в 528 млн руб.