В Нижнем Тагиле на ликвидацию незаконных свалок потратят до 10 млн руб.

В Нижнем Тагиле на вывоз несанкционированного мусора потратят до 10 млн руб., следует из лота на сайте Госзакупок. В закупке указано, что итоговая сумма контракта зависит от количества поставленных услуг, но не может быть больше указанной в лоте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет расчистить указанную площадь бульдозерами, очистить ее от мусора и погрузить его в машины, затем вывезти его и разместить на свалке. Контракт заключается до конца 2025 года.

Закупка была размещена 28 апреля, заявки принимаются до 12 мая. Итоги будут подведены администрацией Нижнего Тагила 14 мая.

Ранее в Нижнем Тагиле начали поиск подрядчика для строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской. Проект обойдется администрации в 528 млн руб.

Анна Капустина