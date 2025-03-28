В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для строительства крытого катка за 528 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) объявлен конкурс на выбор подрядчика для строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской, согласно информации с портала «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет более 528 млн руб. Заказчиком строительства выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Каток будет построен рядом со спорткомплексом «Высокогорец».

Окончание строительно-монтажных работ планирется на ноябрь 2026 года.

Полина Щуцкая