В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для строительства крытого катка за 528 млн рублей
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) объявлен конкурс на выбор подрядчика для строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской, согласно информации с портала «Госзакупки».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Начальная стоимость контракта составляет более 528 млн руб. Заказчиком строительства выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Каток будет построен рядом со спорткомплексом «Высокогорец».
Окончание строительно-монтажных работ планирется на ноябрь 2026 года.