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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для строительства крытого катка за 528 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) объявлен конкурс на выбор подрядчика для строительства крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской, согласно информации с портала «Госзакупки».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет более 528 млн руб. Заказчиком строительства выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Каток будет построен рядом со спорткомплексом «Высокогорец».

Окончание строительно-монтажных работ планирется на ноябрь 2026 года.

Полина Щуцкая

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