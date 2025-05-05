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Коммерсантъ FM
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Хинштейн упрекнул чиновника, отправившего подчиненных копать бурьян вместо себя

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу областного минприроды Александра Володько, который устроил для подчиненных субботник в парке «Патриот». 28 апреля господин Хинштейн поручил врио министра лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На прошлой неделе врио губернатора во время заседания регионального правительства доложили о жалобах местных жителей, недовольных состоянием парка «Патриот» в Курске. Горожане отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на «Триумфальной арке» в некоторых местах отвалилась. Александр Хинштейн обратил внимание, что это «не первое нарекание в адрес работы минприроды». «Значит, лично сегодня врио министра выезжает туда на место... Если надо, сам берет в руки мастерок и плитку, восстанавливает… Мастерок, цемент, рукавицы брезентовые. И вперед. Бурьян выкапывать и заниматься этим»,— поручил врио губернатора.

Сегодня, 5 мая, состоялось еще одно заседание правительства Курской области, на котором господин Хинштйен вернулся к этой теме. Он подчеркнул, что к 9 мая плитку на ступенях храма Георгия Победоносца нужно успеть восстановить. «Я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день»,— добавил господин Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).

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