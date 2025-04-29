В Курской области организуют субботник после поручения Хинштейна «копать бурьян»

Врио министра природных ресурсов Курской области Александр Володько сообщил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник по приведению парка «Патриот» в «надлежащее состояние». Ранее врио губернатора Александр Хинштейн отправил его туда «бурьян выкапывать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Володько Фото: Telegram-канал Александра Володько

«Подготовка парка "Патриот" к 80-летию Победы ведется в соответствии с запланированным графиком работ. По поручению врио губернатора Александра Хинштейна в первой половине дня вместе с врио заместителя губернатора Геннадием Бабаскиным и руководителем обслуживающей организации осмотрели состояние мемориального комплекса и обсудили дополнительные мероприятия, которые необходимо в срочном порядке провести в ближайшие несколько дней»,— написал господин Володько в своем Telegram-канале.

В частности, в регионе проведут ремонт подпорных стен, мойку военной техники, памятников и постаментов, ремонт, мойку и покраску лавочек, восстановление тротуарной плитки и прополку клумб. Ход работ Александр Володько держит «на особом контроле».

26 апреля на заседании правительства Курской области господину Хинштейну доложили о нескольких жалобах жителей на неудовлетворительное состояние парка «Патриот» в Курске. После чего он поручил Александру Володько лично взять в руки мастерок и цемент, чтобы восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Он добавил, что потом лично «приедет и все проверит».

Ектерина Отрашкевич