Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области возглавил Сергей Гнеушев

Сергей Гнеушев накануне был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облправительства. С ноября 2021 года эту должность занимал Виктор Сенюшкин.

Господин Гнеушев также руководит структурой департамента — управлением правового и финансового обеспечения.

Причину увольнения господина Сенюшкина в правительстве региона не назвали, уточнив, что 16 октября закончился его служебный контракт.

По данным Rusprofile.ru, Виктор Сенюшкин в 2017-2018 годах руководил уже ликвидированным Госстройнадзором Орловской области, а в 2020-2021-м — бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное управление Орловской области».

Об обновленном составе правительства Орловской области читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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