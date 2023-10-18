Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области возглавил Сергей Гнеушев
Сергей Гнеушев накануне был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облправительства. С ноября 2021 года эту должность занимал Виктор Сенюшкин.
Господин Гнеушев также руководит структурой департамента — управлением правового и финансового обеспечения.
Причину увольнения господина Сенюшкина в правительстве региона не назвали, уточнив, что 16 октября закончился его служебный контракт.
По данным Rusprofile.ru, Виктор Сенюшкин в 2017-2018 годах руководил уже ликвидированным Госстройнадзором Орловской области, а в 2020-2021-м — бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное управление Орловской области».
Об обновленном составе правительства Орловской области читайте в материале «Ъ-Черноземье».