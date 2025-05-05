Перевозки пассажиров РЖД за четыре месяца выросли на 2,4%

По итогам января-апреля перевозки пассажиров на сети РЖД выросли на 2,4% в годовом выражении. За этот период поездки совершили 396,6 млн человек. В пригородных поездах совершено 360,4 млн поездок (+2,6%), в поездах дальнего следования — 36,2 млн (+0,4%), сказано в пресс-релизе РЖД.

В апреле российскими железными дорогами воспользовались 106,5 млн пассажиров (рост на 1,9%). Из них на пригородное сообщение пришлось 97 млн поездок (+1,8%), на поезда дальнего следования — 9,5 млн (+3,3%).

По итогам 2024 года чистая прибыль холдинга РЖД (ОАО РЖД и его 88 дочерних компаний) составила 50,7 млрд руб. Это в 3,3 раза меньше, чем в 2023 году. Суммарные доходы холдинга выросли на 9,2%, до 3,3 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок увеличились на 7,2%, до 2,4 трлн руб., от пассажирских — на 17,6%, до 418,8 млрд руб.

О предложении дать пассажирам время передумать при покупке — в материале «Ъ» «Тяните билет».