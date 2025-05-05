В Забайкалье локализованы пожары на площади свыше 200 тыс. га

В Забайкальском крае по состоянию на сегодня, 5 мая, удалось локализовать наиболее крупные очаги лесных пожаров — десять пожаров на площади свыше 203 тыс. га. Как сообщает пресс-служба правительства региона, помимо этого ликвидированы пять пожаров на площади 50 тыс. га.

«Действующими остаются 12 пожаров общей площадью свыше 61 тыс. га. В их тушении задействовано более 1 тыс. человек, 130 единиц техники и 7 воздушных судов»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что отдельно за предотвращением распространения огня в зоны жилой застройки следят экипажи двух самолетов Ил-76, которые уже выполнили 15 рейсов, сбросив 630 тонн воды.

Как сообщалось ранее, Забайкалье с конца марта остается наиболее горимым регионом России. Здесь сконцентрировано 99% природных пожаров страны, если считать по площади объятых пламенем территорий. Забайкалье в настоящее время также является единственным регионом, где введен режим ЧС. В большинстве остальных территорий действует лишь особый противопожарный режим.

О ситуации в Забайкалье — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Влад Никифоров, Иркутск