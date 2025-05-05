В челябинском театре драмы отремонтируют сети теплоснабжения за 25 млн рублей

Научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области объявил аукцион на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в театре драмы имени Наума Орлова. Начальная стоимость контракта составляет более 25,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику необходимо обследовать состояние теплового пункта театра, отремонтировать его, а также обновить системы отопления и вентиляции фойе, большой и малой сцен, зрительного зала. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 мая 2026 года. Во время ремонта театр продолжит работать.

Подрядчика определят 19 мая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году театр драмы имени Наума Орлова в Челябинске закрывался на масштабную реконструкцию, которая завершилась в октябре 2024-го. Тогда в культурном учреждении обновили фасад здания, главную сцену, фойе и другие помещения. 15 марта этого года на первом этаже театра провисла часть подвесного потолка. Подрядчик на месте полностью демонтировал потолок, из-за чего работу учреждения приостановили на неделю. Прокуратура Советского района по этому факту организовала проверку для оценки действий должностных лиц, ответственных за реконструкцию, и условий безопасного пребывания граждан в театре.