В Челябинске прокуратура проверяет театр драмы после инцидента с потолком

Прокуратура Советского района Челябинска начала проверку по факту повреждения подвесного потолка в театре драмы имени Наума Орлова. Сотрудники надзорного ведомства оценят действия должностных лиц, ответственных за недавний ремонт, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кроме того, прокуратура проанализирует, как учреждение культуры соблюдает условия безопасного пребывания граждан в театре. «В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 марта в фойе на первом этаже театра драмы было обнаружено провисание подвесного потолка. По данным пресс-служба министерства культуры Челябинской области, в связи с этим было принято решение отменить спектакли. Вызванный на место происшествия подрядчик решил демонтировать всю конструкцию подвесного потолка. По данным минкульта области, потолок будет восстановлен в течение недели.