В Чувашии на постройку очистных сооружений в 2025 году направят 4,7 млрд рублей

В 2025 году в республиканской адресной инвестиционной программе Чувашии предусмотрено строительство 6 очистных сооружений на общую сумму 4,7 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

В 2025 году средства пойдут на реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Батырево (613,5 млн руб.), строительство напорного канализационного коллектора в поселке Кугеси (666,9 млн руб.) и реконструкцию трубопровода очищенных сточных вод с существующих очистных сооружений в селе Яльчики (8,2 млн руб.).

В период с 2025 по 2026 год также запланирована модернизация очистных сооружений в Цивильске (1,43 млрд руб.) и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в Мариинском Посаде (695,9 млн руб.), а до 2027 года — строительство биологических очистных сооружений в Сосновке (1,2 млрд руб.).

Также в 2025 году будет вестись проектирование пяти новых объектов водной инфраструктуры в Козловском, Вурнарском, Батыревском и Красноармейском округах за 72,3 млн руб.

В 2025 году запущен федеральный проект «Вода России» в рамках национальной программы «Экологическое благополучие». Отдельное внимание уделено экологическому состоянию реки Сугутка в Чебоксарах — с 2026 года здесь начнутся работы по очистке русла протяженностью 0,7 км.

Не все запланированные мероприятия по очистке водоемов вошли в проект. В случае изменений или дополнений в национальный проект или госпрограммы эти мероприятия могут быть включены в качестве предложений.

Влас Северин