Ростовскую область признали готовой к лесопожарному сезону

На территории лесничеств В субъектах ЮФО и СКФО завершены проверки готовности к пожароопасному сезону 2025 года, сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ Фото: Виктор Веткин, Коммерсантъ

В Ростовской области действуют 5 лесопожарных формирований. Во время внеплановой проверки инспекторы департамента оценили готовность Обливского, Каменского, Белокалитвинского, Волгодонского и Мартыновского лесничеств.

По информации ведомства, общая штатная численность лесопожарных формирований Дона составляет порядка 150 человек. В пожароопасный сезон на территории области будет работать 21 лесопожарная станция (1 из них — пожарно-химическая станция 3-го типа) и более 300 пунктов для хранения противопожарного инвентаря.

«Согласно итоговому заключению экспертов, лесопожарные формирования укомплектованы в полном объеме необходимым пожарным инвентарем, техникой и горюче-смазочными материалами. Ростовская область признана готовой к пожароопасному сезону»,— отметил заместитель начальника ДЛХ по ЮФО Юрий Морозов.

Валентина Любашенко