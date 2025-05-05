Водителей автобусов и скорой в Горловке снабдят детекторами дронов

Водителям общественного транспорта, скорой помощи и сотрудникам коммунальных служб в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) предоставят детекторы, определяющие наличие поблизости БПЛА. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

«И водители автотранспортных средств получат (детекторы.— "Ъ"), и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники "Донбассгаза", и управляющие компании. Постараемся и медикам выдать, потому что они тоже выполняют работы, сопряженные с риском для жизни»,— уточнил мэр (цитата по «РИА Новости»).

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, город регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Крупная атака на город была осуществлена 29 апреля. Тогда в результате обстрела были ранены 17 человек, в том числе годовалый ребенок. Погибла женщина. Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска применили американскую систему HIMARS.