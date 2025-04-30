В результате обстрела Горловки умерла женщина

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в Telegram, что женщина, пострадавшая накануне при обстреле, умерла. По его словам, она «скончалась от травм, несовместимых с жизнью».

Город подвергся обстрелу вчера, 29 апреля. В общей сложности ранения получили 17 человек, в том числе годовалый ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские войска использовали при обстреле американскую систему HIMARS. По данным городских властей, за последние сутки Горловка подверглась обстрелам 17 раз, было повреждено пять многоквартирных домой и два газопровода.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.