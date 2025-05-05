ФАС одобрила покупку «Азбуки вкуса» «Магнитом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры «Магнита» о получении предварительного согласия на приобретение доли «Азбуки вкуса». Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее «Магнит» (MOEX: MGNT) сообщил о приобретении контрольной доли в ООО «Городской супермаркет» — операторе сети «Азбука вкуса». Сделка будет реализована через дочернюю структуру ретейлера — АО «Тандер». После завершения всех необходимых процедур, включая одобрение со стороны ФАС, бренд и ключевая управленческая команда «Азбуки вкуса» будут сохранены.

В состав приобретаемых активов вошли торговые площади общей площадью 100,4 тыс. кв. м, из которых 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты и 11,9 тыс. кв. м — на минимаркеты. Также в сделку включены пять производств готовой продукции, включая кулинарное, хлебопекарное и кондитерское направления, три распределительных центра и логистические склады в Москве и Санкт-Петербурге площадью 47 тыс. кв. м.

Генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский отметил, что сделка позволит компании не только укрепить позиции в столичном регионе, но и расширить присутствие в премиальном сегменте. Президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб считает, что объединение с крупным федеральным игроком даст мощный синергетический эффект и откроет новые горизонты для бизнеса.

Вячеслав Рыжков