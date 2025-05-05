Дзержинца обвиняют в создании нарколаборатории в Семеновском округе

Сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории в Семеновском округе Нижегородской области, оттуда изъяли 6,5 кг наркотика альфа-PVP. Как сообщили в полиции, по обвинению в создании лаборатории арестован житель Дзержинска, на него завели дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ.

Как полагает следствие, в 2023 году фигурант получил от анонимного куратора через мессенджер предложение о незаконном заработке. Он также получил от него средства на покупку частного дома в поселке Фанерное и все необходимое для производства наркотиков. Готовые партии фигурант фасовал на более мелкие и передавал информацию куратору с координатами оставленных им тайников-закладок на территории региона. По словам подозреваемого, за полтора года он успел сбыть около 100 кг запрещенных веществ.

Сотрудники полиции также изъяли белое вещество общей массой 15 кг, 150 пластиковых канистр объемом 2,5 л. и лабораторное оборудование.

Анастасия Титова