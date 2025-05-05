Сидни Кросби впервые за десять лет примет участие в чемпионате мира по хоккею

Канадский нападающий Сидни Кросби вызван в расположение национальной сборной для участия в чемпионате мира по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады. Турнир пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сидни Кросби

Фото: Charles Krupa / AP Сидни Кросби

Фото: Charles Krupa / AP

Клуб «Питсбург Пингвинс», который представляет Кросби, занял седьмое место в турнирной таблице дивизиона «Метрополитен» и не смог выйти в play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) третий сезон подряд. Последний раз форвард участвовал в мировом первенстве в 2015 году. Тогда он набрал 11 очков (четыре гола и семь передач) в девяти играх. В финале турнира сборная Канады одержала победу над российской командой со счетом 6:1.

Также сообщается, что в заявку сборной Канады попал Нейтан Маккинон — один из лучших бомбардиров завершившегося регулярного чемпионата НХЛ. Его клуб «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старс» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли и вылетел из play-off.

На чемпионате мира 2025 года сборная Канады сыграет в группе А и сразится с командами Швеции, Финляндии, Словакии, Латвии, Австрии, Франции и Словении.

Сидни Кросби 37 лет. Он представляет «Питсбург» с 2005 года. В составе клуба стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). В 2017 году он вошел в список 100 величайших игроков НХЛ. Последний раз Кросби представлял сборную Канады в феврале 2025 года на победном Турнире четырех наций, тогда он записал в свой актив пять очков (один гол и четыре передачи) в четырех матчах.

Таисия Орлова