Главу донской полиции переводят на Кубань

Главу донской полиции Олега Агаркова, занимающего должность с 2017 года, переводят на Кубань. Указ подписал президент 25 апреля, сообщает @news161ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Олег Агарков родом из Краснодарского края. Окончил Академию управления МВД России. Был начальном ОВД Тбилисского района Краснодарского края, позже возглавил УВД Геленджика, а затем руководил управлением МВД России по Краснодару. Награжден орденом Александра Невского.

По информации источника, место господина Агаркова может занять нынешний глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Валентина Любашенко