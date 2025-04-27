Главу донской полиции переводят на Кубань
Главу донской полиции Олега Агаркова, занимающего должность с 2017 года, переводят на Кубань. Указ подписал президент 25 апреля, сообщает @news161ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Олег Агарков родом из Краснодарского края. Окончил Академию управления МВД России. Был начальном ОВД Тбилисского района Краснодарского края, позже возглавил УВД Геленджика, а затем руководил управлением МВД России по Краснодару. Награжден орденом Александра Невского.
По информации источника, место господина Агаркова может занять нынешний глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.