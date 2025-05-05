Глава Кубани поздравил журналистов с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником. В своем обращении глава региона отметил, что в крае функционирует около 300 медиа, где работают корреспонденты, редакторы, видеооператоры, фотографы, режиссеры, ведущие, корректоры, специалисты видеомонтажа и дизайнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С начала года кубанские журналисты выпустили десятки тысяч новостей и репортажей. Благодарен им за освещение ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, рассказы о наших земляках героях специальной военной операции»,— написал господин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что важной темой публикаций в 2025 году стало 80-летие Великой Победы. По его словам, представители масс-медиа активно рассказывают о подвигах предков, судьбах мирных жителей оккупированных городов и тружениках тыла.

Анна Гречко