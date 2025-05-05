Парное катание

Оскар Пиастри упрочил лидерство в чемпионате мира, одержав уверенную, если не разгромную, победу на Гран-при Майами. Для австралийца это четвертая выигранная гонка в нынешнем сезоне и к тому же третья подряд. Гонщики McLaren такой победной стабильности не показывали почти 30 лет. Вторым был второй номер McLaren Ландо Норрис. Третьим с почти 40-секундным отставанием от лидера — гонщик Mercedes Джордж Рассел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель Оскар Пиастри и Ландо Норрис на церемонии награждения

Фото: Marco Bello / Reuters Победитель Оскар Пиастри и Ландо Норрис на церемонии награждения

Фото: Marco Bello / Reuters

Гран-при Майами, один из шести этапов сезона, предусматривающих помимо основной гонки еще и спринтерскую, оставил двоякое ощущение. С одной стороны, во всех заездах, будь то сами гонки или квалификации к ним, вроде как присутствовала борьба. С другой — если просто подсчитать набранные командами очки, выяснится, что у McLaren, гонщики которого отметились дублями и в спринте, и в главной гонке, вообще не было конкурентов. Превосходство Оскара Пиастри и Ландо Норриса было настолько весомым, что даже странно, что по итогам американской гонки вообще есть что обсуждать. Фактически этап от превращения в нечто совершенно унылое спасли два человека: Кими Антонелли, который взял и вдруг выиграл квалификацию к спринту (в Mercedes, очевидно, не ошиблись, когда пригласили 18-летнего итальянца на место самого Льюиса Хэмилтона — в воскресенье семикратный чемпион мира за рулем Ferrari выбил себе аж восьмое место), и Макс Ферстаппен, вновь подтвердивший уже в квалификации к основной гонке, что в умении собирать идеальные круги равных ему нет.

Другое дело, что ни Антонелли, ни Ферстаппену решительно нечего противопоставить оранжевым машинам на дистанции. Особенно сокрушительно превосходство McLaren проявилось в воскресенье, 4 мая. Ферстаппен с трудом, но отстоял первое место на старте и в ходе борьбы за него даже отправил своим фирменным выдавливанием за пределы трассы куда-то в середину первой десятки Норриса. Как потом признал и босс McLaren Андреа Стелла, это был момент, когда Норрис упустил шанс на победу. «Ему не следовало атаковать сразу же, нужно было подождать»,— заметил Стелла. Зато заминкой напарника воспользовался Оскар Пиастри. Он, в отличие от Норриса, чертовски, говорят, душевного парня, не только быстр, но еще и не эмоционален, циничен, эгоистичен, расчетлив — джентльменский набор для гонщика, который хочет быть чемпионом. И вот австралиец уже с Ферстаппеном разобрался спокойно.

Как ни отбивался четырехкратный чемпион мира, а под давлением Пиастри, просто вцепившегося в хвост Red Bull соперника, он допустил помарку, которой Пиастри тут же воспользовался.

А стоило ему получить оперативный простор, как он просто умчался вперед. Вскоре Ферстаппена обошел и Норрис, довольно шустро выбравшийся из пучин, в которые его окунул голландец. После этого про оба McLaren можно было и не вспоминать: Пиастри ехал как по рельсам, Норрис хоть и был чуть быстрее, но не настолько, чтобы отыграть почти десять секунд отставания от напарника. И так оранжевой парой они к финишу и прибыли.

По сути, единственная интрига, после того как два McLaren ушли вперед, сводилась к борьбе за третье место. Досталось оно Джорджу Расселу. И тут стоит обратить внимание на отставание лидера Mercedes от победителя — более 37 секунд! Это с учетом того, что и Пиастри, и Норрис потеряли время на борьбу с тем же Ферстаппеном. Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко после гонки отметил, что McLaren на длинной дистанции привозит ближайшим преследователям по 0,7 секунды на круге. Он, вероятно, просто поделил 39 с отставания Ферстаппена на количество кругов — 57. Но лидируй тот же Пиастри с самого старта, он вполне мог бы уехать от голландца и на минуту.

Как бы ни было, а Оскар Пиастри, одержавший уже четвертую в сезоне и третью подряд победу (гонщики McLaren таких победных серий не выдавали с 1998 года, когда чемпионом стал Мика Хаккинен), упрочил лидерство в чемпионате. От Норриса он оторвался на 16 очков, от Ферстаппена — на 32. Если в ближайшее время соперники McLaren не подтянут уровень своих машин, то чемпионат рискует превратиться в лучшем случае в междусобойчик гонщиков McLaren.

Александр Петров