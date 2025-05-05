Группа The Hatters выступит в Ноябрьске на Дне города

В рамках празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) выступит группа The Hatters, следует из информации на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Солист группы The Hatters Юрий Музыченко

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Сейчас городской дворец культуры и кино «Русь» ищет исполнителя бытового райдера для группы — на авиабилеты, автобус в Сургут (ХМАО-Югра) и обратно, автомобиль, гостиницу и прочее планируют выделить 1,98 млн руб.

Напомним, в Ноябрьске в 2025 году пройдет масштабная программа мероприятий, посвященных 50-летию города. В рамках празднования запланировано 175 мероприятий в сферах культуры, спорта, образования и молодежной политики. Празднование Дня города пройдет 30 и 31 августа и включит в себя гастрономический фестиваль, всероссийский фестиваль по силовому экстриму и концерт российских звезд.

Ирина Пичурина