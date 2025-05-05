В Угличе снова строят «Крепость, которой нет»

В Угличе возобновили строительство туристического объекта под названием «Крепость, которой нет». Об этом сообщает портал Yarnews. Работы ведет компания из Домодедово ООО «Домэнергостройсервис». По данным портала госзакупок, стоимость работ составляет 39,9 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепости на территории Угличского кремля

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепости на территории Угличского кремля

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первая попытка создания макета деревянной крепости на территории Угличского кремля была предпринята в 2023 году, но проект не был завершен. В конце 2023 года контракт с предыдущим подрядчиком расторгли. Но власти не отказались от планов создания объекта. В марте 2025 года был подписан новый контракт.

Строительная компания уже установила забор с баннерами, изображающими будущую крепость. Строительство самой крепости планируют начать 2 августа, а завершить монтаж стен и башен к 1 сентября. Все работы, включая монтаж освещения и мероприятия по противопожарной безопасности, должны быть завершены к середине декабря.